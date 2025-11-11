人氣網紅「那對夫妻」Nico與Kim幽默又真實的家庭日常深受網友喜愛，夫妻倆育有一雙可愛子女，常在社群分享親子互動。然而近日卻傳出噩耗，11歲女兒妮妮原本只是輕微感冒，卻在隔天突發高燒，並因出現胸口很痛、喘不過氣等症狀，緊急送往醫院急診，經檢查後竟被診斷出「縱膈腔氣腫」，一度差點必須住進加護病房，讓粉絲相當擔心。Nico事後在社群平台發文報平安，透露妮妮目前情況穩定，已在家休養中。

Nico感性寫道：「大家不用擔心～～～妮妮現在一切都很好，正在健康復原中！」並感謝所有朋友與粉絲的關心，Nico笑稱爸爸是女兒的「特級護理人員」，負責洗頭、送水、吃藥、陪吃、講笑話等細心照顧，幽默中又流露滿滿父愛。

據Nico表示，妮妮目前感冒部分其實差不多都好了，醫師建議她適度活動，「幫助體內的氣體慢慢被吸收。現在主要是讓那個『氣體』自然消除，醫師說大概再 5～7 天就能完全恢復～」，分享小兒子「萌弟」更變身貼心小幫手，會主動幫忙拿東西、逗姊姊開心，展現十足暖男風範。

Nico最後再度感謝粉絲的留言關心與祝福，感性表示：「妮妮從小被大家看著長大，你們對她的關心，就像在關心自己的女兒一樣，我們全家都感受到滿滿的愛，再過幾天她就能恢復正常作息，一切都會越來越好～謝謝大家的愛與祝福，我們都收到了！」

Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書全文

大家不用擔心～～～

妮妮現在一切都很好，正在健康復原中！

昨天那篇發文後，收到好多朋友和粉絲的私訊、留言關心，

真的非常感動，也再次跟大家報個平安

這幾天在家都有專業的「特級護理人員」全程照顧，

服務內容包含：洗頭、送水、吃藥、陪吃、講笑話

沒錯就是爸爸本人

有爸爸在旁邊細心照顧，大家真的可以完全放心

目前都在家裡休息，

白天會在家靜養、補眠、看書畫畫，

晚上我們會帶她到外面散步一下，

走一走、吃東西、呼吸新鮮空氣，也當作小運動。

因為現在醫師希望她多活動、不要一直躺著，

像吃飯、走動都要慢慢進行，

幫助體內的氣體慢慢被吸收。

感冒部分其實差不多都好了

現在主要是讓那個「氣體」自然消除，

醫師說大概再 5～7 天就能完全恢復～

萌弟也很懂事，

會主動幫忙拿東西、逗姊姊開心，

一整個「小暖男模式」開啟

真的非常感謝大家的留言、關心、祝福，

我們都有看到、也都很感動

妮妮從小被大家看著長大，

你們對她的關心，就像在關心自己的女兒一樣，我們全家都感受到滿滿的愛

再過幾天她就能恢復正常作息，

一切都會越來越好～

謝謝大家的愛與祝福，我們都收到了！