藝人范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子，協商數個月後，由於無法達成共識，讓范姜彥豐決定將家醜公諸於世，如今傳出范姜彥豐和粿粿為了家人，決定不上法院訴訟，不過分手費用恐怕礙於一因素，會少於原先談好的8百萬元。

根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐和粿粿雖然各自拍影片控訴對方，雙方關係幾乎徹底決裂，不過為了讓家人未來不會看到雙方在法院判決留下紀錄，決定不上法院進行訴訟，改由私下協調即可，但是兩人婚後的工作收入，由於大多進入用粿粿家人名義設立的公司帳戶，推估范姜彥豐若要拿到預先協議好的8百萬，絕非容易之事。

范姜彥豐要拿到8百萬分手費恐成難事 。（圖／盧禕祺攝）

據悉，粿粿和范姜彥豐過去為了節稅，大多以收現金為主，就連工作室都是用家人名義開的，倘若雙方真的對簿公堂，范姜彥豐能分到的夫妻財產可能比預期少很多，知情人士透露，粿粿在與王子等友人從美國行返台後，便萌生離婚念頭，接著便把大筆放在家中的現金，裝袋拿去王子家寄放，雖然范姜彥豐早就知情，卻無法想出任何辦法制止。

范姜彥豐先前現身「天后闆妹」雙11購物節直播，這也是爆出婚變後，首次在螢光幕前公開亮相，眼見身形消瘦不少，他坦言足足瘦了11公斤，讓眾人看了相當心疼，至於會出席直播活動，他表示雙方有共同朋友，加上早就洽談好合作計畫。