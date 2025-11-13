藝人范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子，更指出粿粿3月跟王子一行人到美國旅遊兩週後，態度就完全變了一個人，甚至會徹夜不歸，如今傳出這段時間都是靠著在《全明星》培養出好交情的胡釋安接應，讓她能與王子有地方好好約會。

根據《鏡週刊》報導，粿粿今年9月被拍到接完家人後，就直奔胡釋安和小禎住的信義區大樓，由於小禎表示兩人並不認識，自然讓外界聯想到去的是位在樓下，好友胡釋安的住處，據悉，胡釋安不但提供地方，讓粿粿與范姜彥豐協議分居後，能夠有個落腳處，還能夠與王子安心的約會，不用擔心這段不倫戀曝光。

范姜彥豐公開控訴粿粿與王子的影片，曾不滿表示：「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」，意謂著還有第三者幫忙隱瞞，當時就退追簡廷芮等人，對於晏柔中和楊孟霖，他特別跟網友澄清：「在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間」，暗指兩人與整起事件無關，由於從頭到尾都未提到胡釋安，似乎早就知道粿粿一直借住在對方家。

據悉，范姜彥豐和粿粿協商將近4個月，王子雖然展現十足誠意要解決，不過只要談及金錢部分，就會開始喊窮，粿粿甚至想要幫才還完父親債務的王子還錢，正因為這個舉動讓范姜彥豐無法隱忍，才會公開控訴兩人偷情的影片。