民進黨立委沈伯洋遭到大陸通緝，賴清德總統與立法院長韓國瑜為此隔空交火。國民黨立委徐巧芯13日抨擊，賴清德總統面對沈伯洋遭對岸通緝一事，竟將箭頭指向韓國瑜，質疑賴清德可不可以先把自己的角色站穩，不要動不動就牽拖「隔壁老韓」，不如讓韓國瑜當總統算了。

徐巧芯指出，沈伯洋被通緝起因是台獨立場，這跟韓國瑜毫無關聯，難道是韓國瑜叫他主張台獨嗎？主張台獨的是民進黨，選舉時話都敢講，出了事卻急著往外推，讓外界看不懂到底誰才是民進黨主席。

徐巧芯提到，更離譜的是賴清德身為總統，掌握軍警情治資源，若要保護沈伯洋，真正有能力的只有總統本人，「韓國瑜要怎麼保護？派兩棚鋼鐵韓粉去當御林軍嗎？」她形容賴清德的說法像「巨嬰發言」，一再重複，彷彿毫不覺得尷尬。

徐巧芯強調，從國會改革到今年度中央政府總預算爭議，全部都是民進黨與行政院昨是今非，始作俑者明明就是賴清德，卻每逢紛擾就要求韓國瑜出面管、出面協調、出面收拾，如果賴清德什麼都想叫韓國瑜做，那乾脆讓韓國瑜當總統算了。