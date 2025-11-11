綠委王義川9日喊出「應努力把旅客困在桃園機場週邊，才是桃園市府該做的事」，引發討論，粉專戲稱「真的是張善政最恐懼的男人！」沒想到此話真有綠營名嘴唱和，苦苓與王瑞德不約而同表示，桃園10日獨放颱風假，表示市長張善政怕了，再度讓網友傻眼熱議。

王義川9日在民進黨桃園市黨部表示，現在剛下機的旅客全部往台北市跑，桃園國際機場第三航廈正在興建，但連接國際的課題是什麼？到了桃園國際機場的下一步是什麼？他強調，「把旅客困在桃園國際機場的周邊，才是桃園市政府該做的事！」王義川質疑，桃園市政府努力讓人到桃園後趕快把旅客送去台北，認為桃園市政府讓所有從桃園下飛機的旅客，第一時間全部往台北市跑。

13萬追蹤的粉專「政客爽」對此直酸，「早說了王義川是張善政最恐懼的男人！」網友直呼「果然是川太子！結界法力無邊！」熱議不斷。

但沒想到，不知是巧合或綠營中央廚房說帖，親綠名嘴竟不約而同呼應了政客爽的嘲諷說法。王瑞德在節目表示：王義川的影響比鳳凰颱風還大，讓張善政這次嚇到單獨宣布桃園放颱風假。苦苓則發文強調：桃園「獨」放颱風假只說明一件事：張善政真的很怕王義川。

政客爽再酸：非常認同王瑞德的說法，畢竟如果桃園上班上課的話，王義川在桃園街頭唱三天三夜怎麼辦？太可怕了，一定要放假。

網友留言「能用膝蓋通靈，誰不怕」、「真的很佩服這些綠營名嘴，每個人胡說八道的本事都令我嘆為觀止」、「阿川出來選啦，挑戰一下桃園人的智商」、「應該是比較害怕落選後直接當部長啦」、「這麼歡樂的候選人民進黨趕快提名」、「支持粉底川，我想看看桃園人的智慧！」