甩開北北基桃和桃竹竹苗連動，桃園市長張善政是北台灣唯一宣布11日全行政區明天停止上班上課縣市，他也在臉書親向市民解釋，沿海與山區都已達停班課標準，而平地風力也面臨陣風10級、平均風力7級的情況，考量跨區移動與父母安排子女照護問題，明天桃園市停止上班上課一日，網友也紛紛湧入臉書對他「愛的告白」，大讚「帥一波」。

幕僚指出，鳳凰颱風狀況瞬息萬變，依據最新的2份氣象預報都顯示，沿海和復興風力都達標，放假無懸念，而平地部分，各區都有風力面臨10級陣風、平均7級風力的情況，如今並非暑假期間，市長考量跨區移動與父母安排子女照護等問題，宣布全市停班停課一日。

張善政也在臉書呼籲，鳳凰颱風預計將持續影響台灣，提醒市民朋友提早做好防颱準備，非必要避免外出，更不可前往山區和沿海地區，若有相關災情可撥打119或1999通報。市府團隊會持續掌握最新動態，隨時因應相關狀況。

網友紛紛湧進張善政臉書，15分鐘有近萬人按讚，留言大讚是「今世看過，最帥，最瀟灑的男人」、「當風雨來襲，你總是一聲下令，護集所有桃園人的安危！」、「善政哥慈悲的心」、「這個判斷非常精準」、「明年投你一票」。