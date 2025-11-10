鳳凰颱風中心目前位於南南西方海面，中央氣象署已於10日下午5點30分發布海上颱風警報，桃園市長張善政宣布，由於沿海與山區已達停班課標準，桃園市11日停班停課。而在台北市，除士林區、北投區12里停止上班及上課外，其餘各機關學校照常上班及上課，引起大量網友不滿，湧入市長蔣萬安的臉書。

台北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，稍早宣布11日士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里停止上班及上課，其餘各機關學校照常上班及上課，目前陽明山國小已宣布停班課、格致國中則改遠距授課。

蔣萬安10日晚間在臉書發文，宣布北市士林區、北投區12里停止上班及上課，他表示，自己早上到北市災害應變中心，主持防颱整備會議，下午再到士林區了解菁山路邊坡整治情形，確保各項防颱準備工作確實，並已指示市府各單位嚴陣以待，守護市民安全。他指出，市府團隊會隨時待命，也提醒市民朋友注意自身安全，有任何狀況請通報1999市民專線，「和我們一起守護台北市」。

蔣萬安的貼文也湧入大量網友留言，「咕嚕咕嚕」、「請市府體諒通勤族與家庭安全，審慎評估實際風雨狀況，及早宣布停班停課」、「說好的北北基桃同步呢」、「桃園放，台北不放嗎」、「桃園都放了你竟然不放」，截至10日晚間10點，已有高達6600多則留言。

不過，也有人支持表示，「蔣市長加油！這次台北平地沒達標，所以跟上次一樣沒放颱風假，支持精準放假！」「我們會堅守崗位的！」「當颱風假是許願池喔？依法規標準判定！」