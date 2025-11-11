鳳凰颱風朝台進逼，陸上警戒範圍擴大為台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，未來可能納入嘉義。氣象署資深預報員朱美霖表示，鳳凰強度隨著逐漸北上，暴風圈略為縮小已轉弱為輕颱，但威脅仍不能忽視，預估明日下午至傍晚從南高屏登陸機率高。

鳳凰颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，目前中心在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動。氣象署資深預報員朱美霖指出，鳳凰颱風暴風範圍縮減，但目前對近海威脅仍不可忽視，未來從南高屏登陸機率高，但路徑仍有不確定性。

朱美霖指出，今天（11日）受共伴效應影響的降雨最為明顯，北部、東半部有局部豪雨、東半部山區可能會來到大豪雨。隨著颱風接近，目前陸上警戒範圍擴大為台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，未來嘉義也可能納入陸上警戒區。

朱美霖表示，鳳凰明天（12日）會往東北方向移動，下午到傍晚左右會從台灣南部登陸，受到地形破壞後，強度還會持續減弱，預估朝東北出海前就會轉為熱帶性低氣壓甚至是溫帶氣旋。

朱美霖表示，目前大台北、東半部及恆春半島降雨明顯，根據統計，昨日至今日早上8時，宜蘭縣累積524.5毫米、花蓮縣273.5毫米、台北市227.5毫米、新北市239毫米、屏東縣220.5毫米，其中預估東半部明顯雨勢較久、偏大。

今年第26號鳳凰颱風減弱為輕颱，正逐漸接近台灣。（氣象署提供）

朱美霖表示，今白天至晚間，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島 雨勢明顯，明天颱風接近，北海岸、東半部雨勢略減，中南部開始受影響，將經歷一波短暫強降雨，隨著颱風在晚間減弱或遠離，中南部、花蓮、台東雨勢將明顯趨緩。後續颱風來到東北部外海，北台灣、苗栗以北、基隆北海岸、部分山區將有強降雨。

朱美霖表示，未來24小時大台北、東半部、屏東山區將有局部豪雨以上降雨，東部山區、宜蘭、花蓮及台東山區有大豪雨，其中宜蘭山區可能250至400毫米、花蓮山區250至400毫米、台東200至400毫米，中部山區以大雨為主。

氣象署表示，11日至12日台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。此外，台灣附近各沿海有3至5米浪高並有長浪，尤其台灣東南部含蘭嶼、綠島、南部、恆春半島沿海及澎湖將有5至6米以上浪高。