鳳凰颱風襲台，桃園沿海地區強風過境，但並未造成災情及農作物災損，反而10月中、下旬的連日豪雨，讓不少作物被雨勢擊敗。桃園市農業局表示，截至10月底為止，桃園市無收穫面積約為47.26公頃，損失金額高達595.9萬元，其中以葉菜類、大豆、高粱為大宗，分別損失300.9萬元、106.4萬元及133.2萬元。

農業局說明，此次鳳凰颱風尚未造成桃園市的農作物災損，但10月連日大雨導致災損嚴重。截至10月31日止公所速報災情，經桃園市農業局會同農糧署北區分署、桃改場及公所勘災鑑定結果，總計無收穫面積47.26公頃、損失金額595.9萬元。

農業局指出，葉菜類包括韭菜、甘藍、不結球白菜、蔥蕹菜、菠菜等， 無收穫面積為5.67公頃、損失金額300.9萬元；高粱無收穫面積13.82公頃、損失金額106.4萬元；大豆無收穫面積17.53公頃、損失金額133.2萬元；蕎麥無收穫面積8.21公頃、損失金額25.4萬元。

農業局也說，西瓜無收穫面積0.44公頃、損失金額10.9萬元；紅豆無收穫面積0.36公頃、損失金額3.4萬元；食用玉米： 無收穫面積0.1公頃、損失金額1.4萬元；苗圃無收穫面積1.09公頃、損失金額10.9萬元；木瓜無收穫面積0.06公頃、損失金額3.4萬元。

另經農業部公告核定現金救助地區及項目，包括新屋區西瓜、大豆、高粱，觀音區西瓜、芥藍、甘藍大豆、高粱，蘆竹區不結球白菜、空心菜、菠菜、莧菜、山茼蒿、紅豆，大溪區食用玉米、青花筍、韭菜、青蔥木瓜、櫛瓜，中壢區大豆、蕎麥，以及大園區蕎麥。

農業局也提到，此次鳳凰颱風並未造成菜價上漲，12日桃農批發市場平均蔬菜價格每公斤27.6元，較上周平均28.8元，跌幅約4.16％，交易量約207公噸。因颱風前夕農民已搶收，到貨量增加，所以價格微跌，預估下周會平穩，也不會漲價，主要颱風影響有限 。