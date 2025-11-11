鳳凰颱風來勢洶洶，根據中央氣象署預報，颱風將帶來豪大雨勢，桃園市政府於10日晚間發布11日停班停課消息。2025桃園花彩節因花期延後，原訂加碼延長至16日，但因風勢強勁，原預定11日閉園，又因颱風假的關係，訂定10日正式閉園，雖然深感可惜，但造訪人次高達131萬名遊客，仍突破去年紀錄。

農業局表示，今年花彩節以大溪女兒鳳飛飛的招牌特色，用帽子裝置藝術點綴13公頃花田，包括以鳳飛飛經典金曲為靈感的「好好愛我」、「我是一片雲」和「追夢帽廊」等，還有慶祝樂天桃猿摘下中職總冠軍的加碼裝置藝術「吉祥物Rocky」與「球隊棒球帽」。

農業局說，因日前氣候不佳連下多日豪雨，氣候變遷影響花開狀況，花期預估稍微延後，為回應地方及遊客期望，以延續活動效益，原定9日閉幕的花彩節，後續將採閉幕不閉園，持續開放到16日，讓民眾自由參觀。

桃園花彩節已成為大溪秋季指標性的花卉活動，今年結合了7大主題裝置藝術十分吸睛，但因鳳凰颱風襲台，期望讓遊客一睹繁花盛開美景，勢必嚴重影響花開狀況，加上花田積水，現場以農廢裝置打造的「大帽子」等系列裝置藝術，經防颱撤除後組裝復原困難，且有結構安全疑慮。

桃園市政府以遊客安全為優先考量，花彩節10日正式閉園，期望所有遊客理解與體諒，同時感謝在11月1至10日131萬人次遊客造訪2025桃園花彩節，突破去年紀錄，農業局未來將持續舉辦各式優質農遊活動，傳遞桃園農業的真善美。