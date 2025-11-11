鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象局已發布海上及陸上颱風警報，受外圍環流、東北季風影響，台灣中南部持續降下豪大雨。台北農產公司副總經理路全利11日表示，台北市果菜批發市場蔬菜每公斤批發平均價格43.2元，較休市前43.9元微幅下跌0.7元、1.7％，其中青蔥下跌25元。不過因為昨日休市、颱風農民預期心理提早搶收，產量增加415噸、近3成，還要再觀察明、後颱風動向，不過預估在價格上波動不會太大。

路全利說明，北農11日蔬菜到貨量約為1865噸，相較休市前的1450噸，增加415噸、29％，由於今天是休市後預期需求增加，加上颱風發布後，農民提前搶收、加量備貨，所以平均價格較休市前微幅下跌 。

路全利表示，截至目前為止，蔬菜主要產區雲林、彰化、嘉義、南投降雨情況還算穩定，採收上也無太大問題，所以預估明天價格波動不會太大，不過最主要還是要觀察明、後天颱風動向，若颱風遠離後在主要產區無降雨、氣候穩定，價格與供需就會立刻趨向穩定，有關蔬菜平穩作業仍須考量後續颱風和供需變化。

根據北農蔬菜批發交易速報表，由於鳳凰颱風外圍環流影響，全台氣候不穩、風雨漸歇，產地農作物搶收，以至於到貨量大幅增加，雖然承銷意願持穩，但市場供應量大於需求量，交易況尚稱平順，各菜種行情跌多漲少。

速報表指出，「葉菜類」價格跌多漲少、進貨量大幅增加，小白菜每公斤從18元下跌至16元、青江菜持平、萵苣菜每公斤從43元下跌至42元、甘薯葉每公斤則從29元下跌至26元；「花果類」價格跌多漲少、進貨量大幅增加，花椰菜每公斤從58元下跌至52元、胡瓜每公斤從40元下跌至38元、花胡瓜持平、苦瓜每公斤從58元下跌至53元、茄子每公斤從34元下跌至28元；「根莖類」價格下跌、進貨量小幅增加，蘿蔔每公斤從16元下跌至14元、紅蘿蔔持平、青蔥每公斤從205元下跌至180元；此外，價格上漲菜種包括甘藍、大白菜、絲瓜、番茄、甜椒、玉米。