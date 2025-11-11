鳳凰颱風朝台接近，暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，將會為台灣帶來顯著風雨。有網友昨晚看雷達回波圖，發現中部上空出現「神秘結界」，全台都普遍有雨，只有中部無雨，讓大批居住在台中的網友表示，台中就是一個神秘三角洲，各地風大雨大，但他們是太陽大，許多人也指出，台中總是在颱風走後，才會有反應。

一位網友在社群平台Threads上PO出昨晚的雷達回波圖，可見北部、南部、東部都受風雨影響，唯獨中部「空出一塊」，讓原PO直呼「台中結界再次展開」，貼文吸引46萬人瀏覽、2.1萬人按讚。不少網友有直呼台中根本是百慕達三角洲，這樣的現象已不是第一次。

貼文也釣出許多台中人留言回應，「台中都是颱風假過後才開始感受颱風，32年台中人路過」、「台中就是一個神秘三角洲，你們在風大雨大，我們在太陽大」、「身為台中人居然覺得習以為常」、「從小只要颱風來，颱風假通常輪不到我們台中人」、「30年台中人，這地方太讚了啊」、「颱風假不適用在台中，因為台中都是颱風過後才大爆發」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨天上午曾發文指出，台中、彰化、南投在周三晚間颱風核心靠近前，風雨幾乎完全沒有感覺，預期要等到颱風核心登陸後中，才會有風雨出現。粉專稍早再度PO文指，目前鳳凰登陸點已經修正到高屏上空，未來對中部威脅會再下降一些，但南部還是要皮繃緊，東半部的大雨仍然會下。今天中午至夜晚，基隆北海岸、新北東側、宜蘭、花蓮、雙北山區要先特別嚴防劇烈降雨。