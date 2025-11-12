氣象署預估，鳳凰颱風將在未來1至2小時通過屏東，並在今日晚間至深夜從台東到屏東一帶出海，今晚至明晨，北部、南部、東半部防局部大雨，尤其基隆北海岸、大台北山區防局部豪雨及短延時強降雨。（氣象署提供）

今年第26號颱風「鳳凰」維持輕颱強度，過去3小時暴風圈略為縮小，氣象署發布陸警範圍縮減至4縣市，嘉義縣市、南投、花蓮脫離警戒範圍，氣象署預估，颱風將在未來1至2小時通過屏東，並在今日晚間至深夜從台東到屏東一帶出海，今晚至明晨，北部、南部、東半部防局部大雨，尤其基隆北海岸、大台北山區防局部豪雨及短延時強降雨。此外，入秋最強東北季風將在下周一報到，屆時各地低溫將來到16至18度。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今日下午5時中心位置在鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，陸上警戒範圍為台南、高雄、台東、屏東；海上警戒範圍包含台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽。

氣象署科長林秉煜表示，預估颱風最快在未來1至2小時通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，並在今日晚間至深夜從台東到屏東一帶逐漸出海，不排除會減弱為熱帶性低氣壓，過程中仍須提防對南部造成明顯降雨，以及花蓮、台東的間歇性雨勢。

他表示，今晚到明天白天颱風通過，南台灣、花東降雨明顯，明日白天受東北季風影響，北台灣雨勢明顯，中南部天氣較穩定，花東留意局部降雨，不過雨勢稍緩，周五東北季風增強，北台灣及東半部有雨，周六、日東北季風減弱，雨勢緩和，下一波東北季風在下周一報到，各地低溫16至18度。