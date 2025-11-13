一名林姓護理師為趕赴醫院照顧病人，竟冒險把機車騎上竹筏「渡水上班」，父親在旁涉水護送。（張亮軒提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

鳳凰颱風帶來暴雨，宜蘭五結鄉低漥地區昨（12）日成一片汪洋，一名林姓護理師為趕赴醫院照顧病人，竟冒險把機車騎上竹筏「渡水上班」，父親在旁涉水護送、神情緊繃守護女兒安全，畫面感人。羅東博愛醫院小兒科主治醫師張永青今（13日）PO文，大讚護理師不僅是對病人的責任，更是出自對同事的愛。

這幕發生在五結鄉五十二甲濕地一帶，昨日積水及膝、車輛無法通行，林姓護理師堅持出勤，父親便以竹筏載運女兒與機車，緩緩涉水前行。鄉民代表張亮軒目擊拍下這段影像上傳，瞬間引發熱議，許多人留言讚嘆「敬業又有愛」、「父愛讓人鼻酸」。

一名林姓護理師為趕赴醫院照顧病人，竟冒險把機車騎上竹筏「渡水上班」，父親在旁涉水護送。（張亮軒提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

外界也好奇這位勇敢護理師服務於哪家醫院？謎底今由博愛醫院醫師張永青在臉書PO文揭曉，她正是該院兒童病房的護理師。他更感性寫下，「一張照片的價值，在於那瞬間訴說了多少事。不只是對病人的責任，更是出自對同事的愛。颱風天妳若不出門接班，大夜班同事就下不了班。」

張永青更笑說，護理師在竹筏上穩穩坐著，連機車都不晃，「表示核心肌群真的很強！」字句間滿是對同仁的驕傲與疼惜。