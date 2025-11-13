東海大學9月遭建築系退休副教授阮偉明及校友控訴破壞文化景觀，經台中市文化局文資處文化景觀保存維護專案小組決議核心區抑草蓆先行卸除等，不過校方上周聲明表示，阮偉明於說明會後仍張貼不實貼文，教唆學生設立連署頁面，誣指學校違法行政流程等，將提出刑事及民事告訴。阮偉明13日受訪回應，準備尋求法律協助；文化局說明，《文化資產保護法》未有文化景觀罰則，不過校方確有多起行政瑕疵及未落實決議事項。

陽光草皮中搭建的舞台，經10日文化景觀保存維護專案小組聯席審查後，同意於明年1月5日該周搬遷，上面註記本舞台為臨時活動使用，期間為今年10月至明年1月。（温予菱攝）

阮偉明等人9月北上赴立法院抗議、檢舉，東海大學違法破壞文化景觀，在陽光草坪上搭建大型舞台與黑色膠布覆蓋，導致大片草地受損等。對此，文資處舉行文化景觀保存維護專案小組聯席審查會議，審查案由包含抑草蓆鋪設及替換樹種（法律學院、篤信路、學生宿舍）、校長室後方停車場周邊矮籬替換射干及大葉麥門冬、陽光草坪舞台新建。

東海大學男生宿舍中及鄰近停車場舖設抑草蓆，不過校方解釋，抑草蓆為暫時性、環境友善工法，可防止雜草快速蔓延，避免土壤流失，並為後續逐步植入合適草種、鋪設透水磚或石材預留條件，絕非長期破壞。(温予菱攝)

抑草蓆圖。（温予菱攝）

經決議核心區抑草蓆先行卸除，若有其他需求，應先提供規畫圖說再行複審通過後，方可施作等；陽光草坪則舞台應為活動式，並視校內活動，規畫放置期限，應避免長期放置影響景觀風貎，因現無活動應先移除等，另經10日審查，同意於明年1月5日該周搬遷。

阮偉明於臉書發文說，校方有4位文資委員，審查議題由學校設定，把大問題化整為零的分解成幾個案件討論，卻不提文化景觀，質疑為規避《文資法》的追究；另也轉貼捍衛東海文化景觀連署連結，連署文中提及，校方不僅違反「東海大學早期校園文化景觀保存維護計畫」管制要項，也未依文資專案小組審查，並陳報主管機關核定程序，認為嚴重違反《文資法》。

東海大學表示，因近日在網路上出現多則不實假訊息，包含合成圖片、錯誤指控等內容，已經對學校聲譽造成影響，故發法律聲明。（圖／東海大學）

東海大學6日發布妨礙校譽不實指控律師聲明稿。（摘自東海大學總務處官網）

對此，校方上周公告妨礙校譽不實指控律師聲明稿，文中表示阮偉明基於個人情感，未審視客觀證據，即針對陽光草坪搭設臨時舞台一事，於臉書張貼不實貼文及照片，經文資處說明會後仍持續，並教唆學生創設連署頁面，於連署頁面誣指學校行政流程違法、漠視生態等，對校譽產生嚴重侵害，經勸導無果，為釐清是非必要，對阮先生及相關人士提出刑事告訴及民事訴訟，以維權益。

阮偉明今受訪回應，準備尋求法律協助；文化局說明，針對東海大學近期多起行政瑕疵及未落實決議事項，中市府已正式發函嚴正要求校方，為免日後再次發生未審查使用單位已施作之行政疏失，請校方加強宣導東海大學早期校園公告範圍內應依「東海大學早期校園文化景觀保存維護計畫」規範管理維護，並建立校內溝通機制，若執行操作有任何疑義，應提請文資處協助認定。

此外，校方補充，行政流程確實有可以做得更周延的地方，這部分將會檢討並持續改進，聲明部分也說明因近日在網路上出現多則不實假訊息，包含合成圖片、錯誤指控等內容，如出現東海使用「鋪抑草蓆毀草地」東海校園的傳統景觀將被摧毀等失真論述，已經對學校聲譽造成影響，也可能誤導社會大眾漠視生態，故發法律聲明。