鳳凰颱風來襲 高雄明天正常上班、上課 19:412025/11/12 中時 洪浩軒 高市府宣布，11月13日正常上班、正常上課。（高市府提供／洪浩軒高雄傳真） 鳳凰颱風強度持續減弱且暴風圈有逐漸縮小的趨勢，根據中央氣象署資訊，高雄市13日風力及雨量預測均未達停班停課標準，故高市府宣布，11月13日正常上班、正常上課。
