鳳凰颱風強度持續減弱且暴風圈有逐漸縮小的趨勢，根據中央氣象署資訊，高雄市13日風力及雨量預測均未達停班停課標準，故高市府宣布，11月13日正常上班、正常上課。

普發1萬是誰的功勞？17.4萬人網路投票結果太震撼
尹昭德瘦3公斤淚領便當　親改寫告別台詞全場哭一片
松山都更工地深夜惡火！濃煙沖天　中華工程急檢討工安
#鳳凰 #颱風 #高雄
金燦碎芒擁抱秋涼花香 全台10大秋日花季浪漫登場