台南高鐵特區房市話題不斷，高雄兩大建商不約而同插旗進駐。華友聯攜手台灣三井不動產，繼高雄衛武營後再度合作於台南高鐵站推出住宅大樓，預計明年推案；清景麟集團則與上櫃公司福裕事業聯手推出「坐忘林」景觀輕豪宅。南台灣建商不約而同鎖定南科四期、三井Outlet二期紅利，為高鐵特區再添戰火。

華友聯與三井不動產合作案近日動土，基地位於台南歸仁區武東段、緊鄰高鐵站與沙崙綠能科學城，地上21層、地下2層，約220戶、總銷8000坪，預計明年開賣。（柯宗緯攝）

華友聯歲末補漆邁入第15年，攜手人氣創作男團U：NUS改編主題曲《刷到臉紅紅》，MV預計11／14上線。（華友聯提供）

華友聯董事長陸炤廷指出，建案面對未來規畫中的500公頃南科4期，台積電有望進駐，加上IMD確定設立南部校區、會展中心與中研院南部分院相繼啟用，整個沙崙高鐵區已成「南台灣新門戶」。

三井Outlet台南自開幕以來帶動區域人潮與住宅需求，第2期預定2026年春天開幕，將引進更多國際品牌與休憩設施，營業面積倍增。專家指出，高鐵特區房價近5年持續走高，住宅單價站穩4字頭，「交通＋科技＋消費」三重利多，使區域具長期支撐力。

這是華友聯與三井不動產的第二次攜手，雙方延續衛武營案合作經驗，三井負責設計規劃、導入日系居住美學；華友聯負責開發施工與在地營運，結合技術交流與市場經驗，打造兼具安全與舒適的現代住宅。陸炤廷表示，華友聯將持續推動南台灣住宅升級，讓建築美學與生活品質接軌國際。

此外，華友聯歲末活動也邁入第15年，推出主題曲《刷到臉紅紅》，由人氣創作男團U：NUS改編自〈嗨到臉紅紅〉，以音樂「刷」出家的新氣象。MV取景台南86特區、黃金海岸與奇美博物館，象徵「從刷牆到刷新」的品牌精神，並將於11月14日上線。陸炤廷笑說，希望讓年輕世代也能感受到家的溫度與更新節奏。

另方面，清景麟集團與福裕事業聯手推出的「坐忘林」，該案位於高鐵大道與高鐵七路口，基地四面臨路、緊鄰上千坪公園與2萬坪綠地，打造18至31坪的2至3房住宅，總銷約60億元。建蔽率超低、擁有近千坪中庭自然景觀與木質公設，被譽為「高鐵特區最綠豪宅」。

「坐忘林」名稱取自禪意，意指「在林中坐下、忘卻塵囂」。麟裕國際總經理謝宗澂表示，室內規劃導入大面開窗與通風採光設計，主力客層鎖定南科工程師與高鐵通勤族，目前詢問度熱絡，接待中心「坐忘林幾何館」以藝術建築造型登場，成為高鐵站區新地標。