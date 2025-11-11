政府普發現金一萬元正式上路，帶動民眾規劃旅遊與消費熱潮，消費市場買氣熱絡。趕搭年底尾牙聚餐列車，台北喜來登與高雄福華兩間星級飯店，不約而同推出因應普發金的專案搶商機，前者以萬元聚餐最多可省5700元的優惠吸客；後者以雙人或4人一泊二食同時享受豪華住宿與精緻餐飲為號召，讓民眾把1萬元花在超值有感的飯店星級體驗上。

【台北喜來登限時回饋 推萬元聚餐現省近6000元】

台北喜來登大飯店響應政府普發現金政策，即日起至11月30日推出「萬元聚餐優惠」，於「十二廚」自助餐廳或「SUKHOTHAI」泰式餐廳用餐最高可省近6000元。

「十二廚」自助餐廳「萬元聚餐專案」，平日晚餐時段8人同行花費10，000元，現省近4000元。(台北喜來登大飯店提供)

「萬元聚餐優惠」主打「8人吃到飽不超支」概念，最高現省超過5700元。其中「十二廚」自助餐廳「萬元聚餐專案」平日晚餐時段8人同行花費10,000元，現省近4000元。「十二廚」由韓國明星主廚孫榮(KAI)領軍，帶來一系列韓國經典美饌，包括松葉蟹、生猛海鮮、爐烤牛排吃到飽，以及啤酒無限暢飲，並有現點現做的「鮑魚海鮮人蔘雞粥」、「韓式川辣豬五花」、「碳烤牛板腱」與「韓式燉牛肉」等熱菜；甜點區亦網羅人氣「開心果舒芙蕾鬆餅」、「韓式堅果糖餅」與「草莓優格霜淇淋」，韓風美饌吃好吃滿。專案需於線上預訂並完成訂金預付，優惠名額有限。

「十二廚」由韓國明星主廚孫榮(KAI)領軍，帶來松葉蟹、生猛海鮮、爐烤牛排等一系列韓國經典美饌吃到飽。(陳韻萍攝)

「SUKHOTHAI」泰式餐廳則推出「萬元泰式桌菜」，6至8人可享用豐盛分享餐，每組10,000元，最高省下5700元，折扣約63折。菜色包含泰式開胃前菜組、月亮蝦餅、金沙咖哩龍蝦、清蒸檸檬龍虎斑與脆皮豬肉什錦蔬等多道經典料理，完美呈現宮廷泰饗盛宴，年末尾牙聚餐皆可優惠搭配。業者表示上述專案皆可累積「寒舍生活APP」點數回饋，讓消費更划算。

「SUKHOTHAI」泰式餐廳推出「萬元泰式桌菜」，6至8人可享用豐盛分享餐，每組10，000元，最高省下5700元，折扣約63折。(台北喜來登大飯店提供)

【高雄福華一泊二食專案 住尊爵套房、享豪華套餐】

另外，高雄福華大飯店即日起推出「Smile One尊爵海陸 一泊二食」住房專案，以「10,000元入住尊爵套房、10,000元吃住一次搞定」的超值優惠吸引旅客。該專案主打入住即享精緻早餐，並加碼贈送高空景觀餐廳「Smile One」精緻涮涮鍋「海陸尊饗套餐」，雙人或家庭出遊皆可體驗豪華舒適與頂級美味。

高雄福華「Smile One尊爵海陸 一泊二食」住房專案，以「10,000元入住尊爵套房、10,000元吃住一次搞定」的超值優惠吸引旅客。(高雄福華大飯店提供)

「Smile One尊爵海陸 一泊二食」住房專案，即日至2026年2月13日，每房每晚直接梭哈10,000元，雙人旅客可入住尊爵套房享受寬敞典雅的居住空間，套房擁有獨立客廳、臥室及豪華衛浴，可將高雄市景盡收眼底；入住套房可享雙人精緻早餐，搭配當日晚餐或隔日午餐的「Smile One雙人尊饗海陸套餐」，餐點以新鮮波士頓龍蝦、頂級和牛與特大蛤為主角，佐以手工甜品與創意蔬食前菜，每一口都展現細膩與奢華，讓旅客同時感受到舒適的套房與精緻餐飲的高品質度假體驗。

家庭旅遊則可入住豪華家庭房，房內寬敞舒適、設計溫馨，4人同享的「海陸尊饗套餐」提供Prime牛小排、盤克夏特選豬、波士頓龍蝦與各式新鮮海鮮拼盤，搭配手作綜合拼盤、精緻前菜、蔬食及每日甜品，讓全家人享受豐盛、層次豐富的美味饗宴。

高雄福華指出此次住房專案結合普發一萬元政策，提供旅客高CP值的套房住宿及頂級海陸餐飲體驗，鼓勵民眾走出家門，享受美食與悠閒時光，體驗飯店所提供的極致住宿與美味饗宴，把「一萬塊花在更有感的體驗上」。

