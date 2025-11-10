在超過 7,700 名粉絲的震天歡呼聲中，全球一對一霹靂舞賽事的最高殿堂——Red Bull BC One世界總決賽，於 11 月 9 日在東京歷史悠久的兩國國技館相撲競技場（Ryogoku Kokugikan Sumo Arena）點燃戰火，最終由日本地主選手 B-Boy Issin 和 B-Girl Riko 憑藉無懈可擊的表現，雙雙加冕為 2025 年世界冠軍。本屆不只締造創辦以來首次由地主國在同年包攬 B-Boy 與 B-Girl 兩項世界冠軍頭銜，Issin 和 Riko 的勝利也為日本霹靂舞界寫下新的一頁。

Red Bull BC One世界總決賽B-Boy 冠軍賽比到最後一輪來到熱血沸騰的「日本內戰」，由 B-Boy Issin 對決同樣來自日本的 B-Boy Haruto，兩位選手不僅是地主代表，更是來自同舞團 (Body Carnival Crew) 的戰友，他們在舞台上從戰友變為競爭對手，相知相惜但也拿出真本事相互較勁。

最終，Issin 憑藉其銳不可擋的招式與強大的能量，拿下B-Boy世界冠軍。B-Girl 決賽同樣張力十足，由地主選手 B-Girl Riko 對上來自立陶宛的 B-Girl Nicka，來自沖繩的 Riko 展現絕佳的樂感、流暢性和精準度，在每一回合都發揮出色，最終強勢奪下她的首座世界冠軍腰帶。

首次代表台灣參與Red Bull BC One世界總決賽的B-Boy Sprite (吳宇謙) 、B-Girl Sophia (許馥雅) ，與來自全球頂尖舞者爭奪晉級總決賽的名額。儘管在 11 月 7 日舉行的「最終資格賽」（Last Chance Cypher）中，兩位均止步在十六強，未能晉級決賽，但對兩位選手而言，已是肯定及鼓勵他們持續精進自己的養分。

B-Boy Sprite (吳宇謙)表示：「對我來說，能在舞台上證明給大家看，台灣是個很厲害的國家、與各國高手切磋，是很難得的經驗，未來會努力重回決賽舞台。」

B-Girl Sophia (許馥雅) 也分享：「第一次站上世界總決賽的最終資格賽，已經感受到是很高水準的比賽，也非常榮幸，希望未來能再次挺進這個舞台繼續比賽。」

這場在東京的盛會不只是一場頂尖對決，更是一場嘻哈和音樂文化的慶典。當晚，日本女子舞蹈團體 Avantgardey 和美國嘻哈傳奇歌手 Redman 也帶來了精彩演出，將現場氣氛推向最高潮。

隨著今年在東京的世界總決賽落幕，Red Bull BC One 已將目光投2026 ，明年的世界總決賽將在加拿大多倫多舉行，屆時新一代的舞者將再次為全球霹靂舞的最高榮譽而戰。