鳳凰颱風外圍環流發威！11日晚間10時許，台北市士林區至善路二段發生驚險一幕，一棵約三層樓高的大型路樹不堪強風吹襲，應聲倒塌當場壓毀路邊停放車輛，巨大聲響驚動附近居民。警消獲報趕抵，發現路樹壓在轎車駕駛座，場面觸目驚心。

現場可見倒塌路樹直徑超過50公分，疑不敵強風侵襲，樹枝遭強風吹斷，壓毀下方的白色轎車。附近居民心有餘悸表示：「聽到轟隆巨響，出來看才發現這一幕」。所幸無人受傷。