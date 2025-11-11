公園內路樹倒塌。（蕭宥彤翻攝）

民宅遮雨棚與鋁窗被壓壞。（蕭宥彤翻攝）

鳳凰颱風持續逼近台灣，全台各地都受到強勁風雨的影響，今（11）日上午7時許，台北市北投區立農公園內，一棵約有3層樓高的樹木疑不堪強風吹襲，竟然硬生生斷裂倒塌，直接砸中旁邊的民宅，並阻礙巷道通行，景象十分駭人。所幸當時無人車經過，未造成任何人員傷亡，員警也在現場管制，並通報公園路燈管理處派員到場清除。

台北市從北投區上午出現明顯風勢，立農公園內大樹樹幹，今日清晨突然斷裂倒塌，附近民眾聽聞巨響立即報案。

照片中可見，3層樓高的小葉南洋杉，疑似遭強風吹襲，整棵樹橫倒在民宅和巷弄的中間，由於樹幹粗壯，且枝葉茂盛，因此壓壞旁邊住家的遮雨棚與鋁窗，斷裂的枝幹與樹葉散落一地。

樹木疑似遭強風吹斷。（蕭宥彤翻攝）

北投警分局說明，北投區立農街一段22巷1弄立農公園路樹倒塌，經轄區石牌派出所今上午7時10分許到場處理，員警立即在巷道前後拉起封鎖線，管制人車通行，避免二次意外，警方目前在場維持交通，後續通報台北市公園路燈管理處，正等待相關單位到場移除倒塌樹木，以盡快恢復交通。