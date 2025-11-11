彰化市9日發生一起人倫悲劇。一名46歲賴姓女子涉嫌殺害70歲母親後墜樓身亡，家中留有書信、榔頭及水果刀等。警消獲報到場，發現在賴母在家中已屍僵，賴女則頭露破裂慘死。據了解，賴女是家中的小女兒，至今仍未婚，為了方便照顧病母，還在醫院附近買房，相當孝順，沒想到，她近期身體也出現病痛，疑久病厭世，最終釀成憾事。

警方調查指出，賴母在家中死亡，遺體已呈現僵硬狀，推測其死亡時間約在8日清晨，女兒則在同日下午墜樓身亡，不過因地點偏僻，大樓管理員於9日傍晚才發現賴女頭顱爆裂倒地。

初步研判，賴女疑身體出現病痛，加上長期獨自照顧飽受脊椎之苦的老母親，身心俱疲卻未及時對外求援，最後持榔頭與水果刀攻擊母親，造成母親頭部重創、頸部刀傷，伴屍約10小時後最終墜樓身亡。

彰化地檢署檢察官昨（10）日會同法醫，在彰化殯儀館相驗母女2人遺體，已擇日解剖，詳細死因及事發原因仍待進一步釐清。

針對這起不幸事件，彰化縣政府社會處表示，縣府接獲通報後已啟動關懷機制，指派社工員前往現場訪視關懷。經查，2名亡者過往均無家暴通報紀錄，檢警調單位現介入偵查，縣府也同步啟動關懷被害人家屬，提供心理支持、社會福利資源及討論後續喪葬事宜。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。