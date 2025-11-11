吉安分局不敢大意，11日清晨接獲氣象署警報後，立即啟動防災機制，轄內池南、銅門及水源派出所員警全員出動，會同村長、村幹事深入山區部落，展開預防性撤離行動。（圖／簡銘柱翻攝）

鳳凰颱風來勢洶洶，挾帶共伴效應猛襲東台灣！吉安分局不敢大意，11日清晨接獲氣象署警報後，立即啟動防災機制，轄內池南、銅門及水源派出所員警全員出動，會同村長、村幹事深入山區部落，展開預防性撤離行動。員警頂著風雨逐戶敲門，對著還不願離開的村民苦口婆心勸說：「這次雨勢不一樣，拜託大家配合下山！」。

據了解，此次被列為強制撤離範圍的秀林鄉銅門、文蘭及水源村，正是土石流紅色警戒區。警消人員透露，過去颱風期間這些村落曾多次傳出土石淹沒道路的災情，這次面對鳳凰颱風結合季風的「共伴效應」，山區累積雨量恐突破500毫米，簡直就像不定時炸彈。雖然有部分長輩捨不得家園，但在員警耐心溝通下，最終居民都願意配合，分別前往收容中心或依親安置。

吉安分局表示，根據中央氣象署的預報指出，鳳凰颱風將對花蓮山區帶來強風豪雨，為了避免受到颱風影響，故配合公所協助撤離村民，也希望大家都能夠平安度過此次颱風的侵襲。