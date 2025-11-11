萬華區長沙街一家棋牌社「掛羊頭賣狗肉」，表面正當經營，實則暗營賭場，屢遭檢舉。（圖／簡銘柱翻攝）

萬華區長沙街一家棋牌社「掛羊頭賣狗肉」，表面正當經營，實則暗營賭場，屢遭檢舉。北市府展現鐵腕手段，10日上午由萬華分局聯合市府建管處、台電、自來水公司等單位，直搗該違法場所，執行「斷水斷電」措施，讓仍在營業中的業者當場傻眼，措手不及。現場多名顧客見公權力大陣仗執法，紛紛走避，場面一度尷尬。

據了解，這家棋牌社已是「累犯」。早在去年5月間，就因涉嫌賭博遭警方查獲，業者與賭客均被依法裁罰及移送法辦，北市府都發局更依《都市計畫法》開罰並勒令停止違規使用，同時將其列入「正俗專案」重點對象，為期2年。

不料業者無視公權力，表面上配合，暗地裡卻繼續經營賭博生意。警方於去年9月再度持搜索票上門突襲，果然當場查獲非法賭博事證，業者再度被依法嚴辦。都發局隨後祭出重罰，並決議予以斷水、斷電處分。

萬華分局強調，為維護社會善良風氣與治安秩序，警方絕不容許不肖業者以身試法，將持續加強查緝不法賭博場所。市府團隊也將通力合作，精進查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。