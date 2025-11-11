業者膽大包天，在忠孝東路精華地段的店面內，公開陳列販售「DIOR」、「CHANEL」、「LV」等一線國際精品的仿冒品，甚至利用通訊軟體經營熟客，接受「客製化」下單。（圖／簡銘柱翻攝）

刑事局偵破一起鎖定台北東區高端消費族群的仿冒精品案！業者膽大包天，在忠孝東路精華地段的店面內，公開陳列販售「DIOR」、「CHANEL」、「LV」等一線國際精品的仿冒品，甚至利用通訊軟體經營熟客，接受「客製化」下單。刑事局經蒐證後發動搜索，當場查獲近600件仿冒商品，初估侵權市值超過新臺幣3千萬元，現場還查扣大量手機、平板及帳冊，全案依違反《商標法》送辦。

偵辦人員指出，以林姓（64年次）、蕭姓（56年次）主嫌為首的集團，為確保「貨源」穩定與品質，多次親自飛往中國大陸廣東深圳「親自帶貨」，同時也利用微信通訊軟體直接向對岸廠商下單進貨。集團將這些仿冒品偽裝成真品，陳設於裝潢講究的店面內，營造正品專櫃氛圍，以此取信於上門的顧客。

為擴大客源，該集團還利用LINE通訊軟體，主動將仿冒品的精美圖片傳送給特定客人挑選，甚至接受客人提供指定款式的照片，再透過管道「代客訂貨」，服務相當「周到」。警方在現場查扣4支IPHONE手機、1台IPAD平板，內存大量與客戶的對話紀錄及商品照，成為犯罪鐵證。

警方調查發現，該集團牟取暴利毫不手軟，進價低廉的仿冒品，竟以成本價的「3到4倍」高價售出。由於單價高，鎖定客群精準，光是實體店面的每月營業額就超過新臺幣100萬元，獲利極其可觀。

刑事局智慧財產權偵查大隊在完成蒐證後，於5月間持台北地院核發的搜索票，直搗位於大安區忠孝東路的2處商家執行搜索，一舉查獲林姓、蕭姓主嫌及張姓員工等3人，並查扣仿冒服飾、包包等證物。現場同步起出估價單、標籤紙及現金日報表等帳冊，清楚記錄其不法營業情形。

全案偵詢後，警方已將林嫌等3人依涉嫌《商標法》第95條、第97條等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。刑事局再次呼籲，不肖業者切勿以身試法，警方將持續強力掃蕩侵害智慧財產權犯罪。同時也提醒消費者，購買精品應選擇官方授權管道，避免透過來源不明的商家選購，以免花了大錢卻買到假貨，權益受損。