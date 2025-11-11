中颱鳳凰持續進逼台灣，中央氣象署表示，鳳凰的外圍環流與東北季風形成共伴效應，今天（11日）迎風面的北部、東半部地區整天降雨明顯，約18小時後鳳凰暴風圈就會靠近到台灣陸地，陸警範圍會更加擴大，西部地區民眾也要嚴加戒備。

氣象署資深預報員朱美霖今清晨表示，已針對恆春半島、高雄、屏東發布陸上颱風警戒，隨著颱風逐漸北上，陸警區域還會擴大，接下來台南、台東地區的民眾要開始戒備。

朱美霖指出，鳳凰颱風的外圍環流已與東北季風產生共伴效應，迎風面的北部、東半部地區今天整天降雨明顯，隨著颱風逐漸靠近，西半部也要提防強風、降雨。

中颱鳳凰最新路徑稍微南修，不過氣象署強調不確定性仍很高，將持續觀察。（圖／中央氣象署）

朱美霖說，鳳凰颱風今天逐漸轉往北北東方向前進，過去一段時間強度已經有所降低，且接近台灣西南方海面的過程還會持續減弱，預計抵達台灣時將降為輕颱，明天（12日）下午至傍晚接近陸地，周四（13日）清晨就會出海。

至於鳳凰的登陸位置，朱美霖表示，預測仍有不確定性，目前西半部陸地一直到高屏地區都有可能，將持續觀察颱風動向，請民眾多加留意最新資訊。