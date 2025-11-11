今年第26號颱風「鳳凰」未來強度有持續減弱且暴風圈有縮小趨勢，氣象署指出，預估明日傍晚至晚間登陸高屏，明日深夜從台東或花蓮出海，估13日解除海、陸警。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今日下午5時中心位置在鵝鑾鼻的西南方約300公里處，未來強度有持續減弱且暴風圈有縮小趨勢，陸上警戒為嘉義、台南、高雄、屏東、台東，海上警戒範圍為台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

氣象署科長林秉煜指出，預估鳳凰颱風暴風圈明日清晨碰觸屏東陸地，下午來到台灣西南方近海，傍晚至晚間登陸高屏，其中以屏東機率較高，最快明日深夜從台東或花蓮出海。

氣象署統計，昨日至今日下午5時20分，宜蘭縣累積雨量911毫米、新北市531毫米、綠島402毫米、台北市381毫米、花蓮縣346毫米。

他表示，今晚至明天清晨共伴效應北抬，基隆北海岸、大台北、宜蘭有短延時強降雨，花蓮、台東仍有降雨。明日白天颱風更接近，花蓮、台東雨勢稍緩，但仍需留意局部大雨，台南、高雄及屏東降雨顯著，留意局部大雨或短延時強降雨。明日晚上到後天清晨，大台北、桃竹苗可能局部大雨。