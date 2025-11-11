鳳凰颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。氣象署預估，明天（12日）下午17時抵達西南方近海，朝高屏一帶登陸後，明天晚上至深夜從花蓮到台東一帶出海，登陸期間強度會進一步減弱，屆時將直接解除颱風警報，氣象署科長林秉煜說明最新天氣變化。

氣象署預估未來降雨。（氣象署提供）

林秉煜指出，今晚到明天白天台灣沿海地區有9至10級強陣風，尤其是嘉義以南地區風勢強勁，明天下午至晚間颱風中心抵達高屏外海，高屏沿海鄉鎮地區有9至11級強陣風，颱風登陸後各地都有9至10級強陣風，周四（13日）凌晨颱風遠離後，西半部沿海地區、基隆北海岸、離島地區仍有9至10級強陣風。

氣象署預測風力變化。（氣象署提供）

林秉煜說明，昨晚到今天北台灣因為共伴效應雨勢明顯，隨著颱風逐漸北轉，共伴效應區域也逐漸北抬，花東降雨一度緩和，不過受到颱風外圍環流影響，仍有局部降雨；這兩天降雨最多區域分別是宜蘭縣911毫米、新北市531毫米、台北市381毫米、花蓮縣346毫米，綠島也有402毫米，尤其宜蘭降雨持續，所以稍早氣象署也針對宜蘭蘇澳、南澳發布CBS細胞廣播，提醒時雨量接近100毫米，雨勢特別猛烈。

林秉煜提到，今晚明晨由於共伴效應逐漸北抬，大台北地區尤其基隆北海岸、雙北山區、宜蘭地區有短延時強降雨，花東地區也持續有雨；明天白天受颱風外圍環流影響，澎湖地區、南高屏地區有明顯降雨，並有局部大雨，花東地區相對緩和，但仍有局部大雨；明晚後天清晨颱風持續向東移動，颱風若在台灣上空，花東有局部降雨，北台灣尤其大台北、桃竹苗有局部大雨或較大雨勢。