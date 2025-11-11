柬埔寨跨國詐團太子集團在台據點日前遭檢警調搜索，查扣不法所得超過45億元，並拘提25人，其中擔任特助的劉女以15萬元交保，且其在離去時更露出燦笑，引發輿論譁然。對此，行政院長卓榮泰今（11）天撂重話，法院輕輕幾萬元交保，對執法人員是極大打擊。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法所得已超過45億元，但該位特助交保竟然少少的15萬元，卓榮泰看到這樣的畫面震怒嗎？

卓榮泰表示，這樣的結果對第一線檢調人員士氣是極大的打擊，很不容易發現一個詐團，把其首腦或相關人員逮捕到案，結果法院輕輕的幾萬塊錢交保，這不僅是國人的觀感不好，對這些執法人員士氣是極大的打擊，「我認為要有效防詐，行政、司法要同步執行。」

王鴻薇肯定卓榮泰答覆，並表示雖然司法獨立，但是司法不能夠置外於社會觀感，司法也不能置外於政府打擊詐欺、打擊犯罪的決心。