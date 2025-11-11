檢警調破獲跨國詐騙太子集團，不少人僅3至5萬交保，劉純妤15萬交保，外界認為詐騙犯交保金額低，引發批評。白委黃珊珊11日於立院質詢時直指，太子集團在101國際大樓租了兩層辦公室，但101是國家門戶，董事長賈永婕還是官派的。行政院長卓榮泰表示，他要求101加強內部控管，必須對於承租人進一步瞭解，101是國家的門面，不能讓它變成詐騙。

對於太子集團在台灣洗錢，還在101國際大樓租了兩層辦公室、開了公司，民黃珊珊表示，她去年年底質詢時，就要101必須對承租人進行身家調查，顯然沒有做。「101有回覆我，我們還有開選商會議耶，還有調查董監事資格，我們才讓它進駐。101是國家門戶，有公股代表，101的董事長是我們官派的」。她十幾年前當律師就有人用當101的承租人到處詐騙。

卓榮泰則說，要求101對於內控管理、承租人必須進一步瞭解。這個要求是應該的，因為101是國家的門面，不能讓它變成詐騙。

黃珊珊也提到，美國用行政上制裁的方式，然後要求我國的檢調來配合？如果台灣發生一樣的事情，能不能幫我們民眾追回這些錢，你有沒有這樣的機制可以請美國政府幫忙扣劉詐團在美國的財產？

卓榮泰坦言，「我們要建立這樣的管道」。黃珊珊說，民眾黨團曾提案要用行政制裁處理詐騙，但法務部卻回稱沒有必要，不符比例原則，所以不需要快速金融制裁。她希望台灣開始重新思考，有沒有能力處理跨國大型企業化運作的詐騙行為，法律上是不是慢慢的建立什麼樣的機制。

卓榮泰說，在依法有據的前提下，能夠加強行政作為、對這些詐欺集團進一步快速制裁，他願意請法務部往這個方向重新思考。