現代人追求健康長壽，除了規律運動之外，飲食也很重要。腎臟科醫師江守山表示，雪梨大學研究人員整理101個國家人民的數據研究發現，攝取較多植物性蛋白質食物的人，例如堅果、鷹嘴豆、豆腐和豌豆，罹患慢性病的風險比較低，大多比較長壽，不過，這項結論僅適用於成年人，5歲以下的兒童，應該吃更多的動物性蛋白質食物，以利發育與成長。

江守山在臉書粉專發文指出，澳洲雪梨大學的研究人員整理了101個國家人民的數據，以了解攝取不同類型的蛋白質食物，是否會影響人類壽命，結果發現，植物性蛋白質食物攝取量較高國家的居民，例如印度人，比起攝取較多動物性蛋白質國家的居民，例如美國人，印度人的預期壽命相對較長。

江守山表示，研究發現，主要食用植物性蛋白質食物，包括豆類、堅果和全穀物的人，罹患慢性病的風險比較低，而且往往壽命比較長，例如以長壽聞名的日本沖繩、希臘伊卡利亞島與美國加州洛馬琳達的居民，都是以植物性蛋白質食物為主。

江守山表示，研究人員認為，隨著年齡的增長，人們需要更少的動物性蛋白質和更多的植物性蛋白質食物，可以選擇堅果、鷹嘴豆、豆腐和豌豆，不過，這種作法只適用在成年人，未滿5歲的兒童，應該攝取較多的動物蛋白質食物，才能順利度過成長關鍵期。