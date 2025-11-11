鳳凰颱風來勢洶洶，桃園市政府於10日晚間宣布11日停止上班上課，位於南崁地區的台茂購物中心仍正常營業，吸引不少民眾趁颱風假外出用餐、看電影，現場湧現人潮，形成「颱風天商圈熱」的有趣景象，甚至人潮比去年同期平日增加8成，約25000人次。

雖11日桃園市宣布放颱風假，但台茂購物中心館內餐廳幾乎座無虛席，部分熱門餐廳更出現候位人潮。除餐飲業外，電影院也成為颱風假的人氣去處。

台茂表示，11日預估人潮為25000人次，相較去年同期平日的14000人次，成長約8成。