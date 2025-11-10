民進黨高雄市長初選今(10日)起至14日開放領表登記，綠委邱議瑩一早搶頭香完成登記，隨即開砲轟國民黨主席鄭麗文秋祭爭議，直呼「投給柯志恩就是支持鄭麗文」。網友對此一面倒負評，直嗆「投邱議瑩就是支持美濃大峽谷」，還有自稱是深綠鄉民喊「別出來選了！」

邱議瑩表示，她趕在今早9點多登記，一方面覺得「今天的日子還不錯」，另一方面怕明後天颱風來，選區會有災情產生，因此趕在今天就先來登記，也是宣示要告訴所有高雄市民朋友，「我已經準備好了」，希望未來能跟高雄一起進步、努力。

此外，針對國民黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖秋祭，綠營紛紛砲轟祭拜共諜。邱議瑩回應，這是國民黨必須去面對的，鄭麗文應該要自己對外說明清楚，這是否是國民黨未來的發展路線？如果是的話，那鄭麗文所提名的柯志恩又是什麼看法？如果柯志恩是要延續鄭麗文路線，投給柯志恩，就是支持鄭麗文、支持鄭麗文就是中國人的路線，看在高雄市民眼裡，這是不能接受的事情。

至於同為擬參選高雄市長的3名綠委，根據《自由時報》報導提到，許智傑表示，柯志恩被國民黨和鄭麗文的帽子壓著，希望她能大聲說出：我們都是台灣人。林岱樺強調，她希望和柯志恩在城市願景方面競爭、在政策部分比較PK，不落入意識形態的爭執，才是高雄市民之福。賴瑞隆認為，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，呼籲所有國民黨人選及鄭麗文，應該要回到中華民國台灣這條路線。

PTT鄉民表示「投邱就是支持美濃大峽谷」、「可是，妳沒辦法代表民進黨選高雄」、「支持邱議瑩就是支持賴清德」、「共諜都交保了，不能追思嗎？」、「連自己本命區美濃都顧不好的人，還好意思說」、「那支持民進黨不就等於支持被抓的共諜？」、「支持邱就是水庫蓋滿光電板」、「黨要誰就誰，到最後一定是賴瑞隆」、「我深綠但我還是很想要說：邱議瑩閉嘴啦！妳和陳亭妃還是別出來選了」、「好的那就投柯」。