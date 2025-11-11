154縣道崙背鄉豐榮村易發生路樹倒塌段3處，將視風雨狀況封閉，屆時請用路人改道。 (周麗蘭攝)

雲林縣府因應鳳凰颱風來襲，水利處已預布242台移動式抽水機，滯洪池、前池完成預抽，啟動「水情監控系統」；154縣道崙背鄉豐榮村易發生路樹倒塌段3處，將視風雨狀況封閉，屆時請用路人改道。 建設處則與台電預先協調調度搶修人力車輛及機具。

鳳凰颱風進逼台灣，雲林縣長張麗善11日於崙背鄉聽取交通工務局、水利處、農業處等相關局處防颱簡報。

建設處副處長鄭峰明指出，縣府已啟動防颱應變準備作業與台電雲林區處密切合作， 台電已經完成線路特別巡視樹木修剪防災設備及備料盤點， 調度搶修人力車輛及機具。 若整區停電，台電將自動偵測並啟動搶修，零星停電戶再通報，雲林區處停電通報電話 05-5323927。

鄭峰明說，建設處超前部署 229人包括工班和承攬商，吊臂車42輛、升空車61輛、一般工程車127輛、挖土機6輛，全數完成檢查與燃料補充，隨時可投入搶修。

水利處副處長吳文能指出，縣內各型移動式抽水機372台均已預檢待命，其中242台依照易淹水地點，全數預布完成，嚴陣以待。各抽水站設備試運轉均正常。滯洪池、前池等防洪設施也已完成預抽作業，控制水位至低水位，增加滯洪空間。

吳文能說，縣府建置的「水情監控系統」也已啟動，包括257處影像監視站及158處路面淹水感測站，可透過AI智慧分析即時掌握水情。

交通工務局報告，崙背鄉豐榮村154線（綠色隧道）每逢風大雨大經常造成路樹倒塌，該局啟動預警性封閉作業，將視風雨情況隨時封路，封路路段包括豐榮村154線6k＋400~7k＋200、9K＋620~11K＋650以及12k＋400~13k＋400共三路段，封路時請用路人依圖示方向局部繞行。

農業處副處長蔡耿宇表示，若颱風造成災情，請農民以農產業農業天然災害照相APP拍照存證，也請公所依農業天然災害查報作業規定辦理。

張麗善強調，電力對民生與農業很重要，她已請建設處與台電公司協調預先調派人力與搶修機具，一發生停電就搶修，縮短影響民眾生活與農產保存的衝擊。