大陸《央視》今（13）日報導指稱，福建省泉州市公安局發布懸賞通告，徵集網紅「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源違法犯罪線索。而在稍早，八炯和閩南狼也先後回應此事。

通告稱，3月26日，溫子渝、陳柏源被國務院台辦公布為台獨打手、幫凶，二人長期發佈、傳播抗中保台、倚美謀獨等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力急先鋒、馬前卒，造成惡劣影響。

公告指出，大陸公安機關表示，希望廣大台胞認清台獨的極端危險性、危害性，以實際行動與台獨分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情節給予5萬至25萬元人民幣（約21萬至109萬元新台幣）獎勵。國台辦發言人陳斌華並稱，大陸公安機關發佈通告懸賞徵集其違法犯罪線索，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲獨呼聲的正義之舉，正當必要。

對於大陸發布通緝，八炯今天下午1點在Threads發文表示，自己一睡醒收到一堆人的訊息，「原來我也變沈伯洋了，還被掌握到多次去美國勾結參眾議員」。閩南狼上午11點同樣在Threads發文稱，「我靠自己站著，風越大，我越穩，誰也左右不了我」，自己不再屬於任何極端與任何人的控制，只做自己認為對的事，不是誰希望自己做的事，「關心我的人放心，我還在，而且以後的每一步都只會更穩」。