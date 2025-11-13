大陸《央視》今（13）日報導指稱，福建省泉州市公安局發布懸賞通告，徵集網紅「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源違法犯罪線索，引發外界熱議。對此，前立委郭正亮分析，大陸先後立案偵查民進黨立委沈伯洋、懸賞八炯與閩南狼，兩案各有各的特點，其中後者是「迫害陸配」，他並認為，八炯和閩南狼有懸賞，沈就要緊張了，因為這代表大陸已蒐集完其相關證據。

通告稱，3月26日，溫子渝、陳柏源被國務院台辦公布為台獨打手、幫凶，二人長期發佈、傳播抗中保台、倚美謀獨等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力急先鋒、馬前卒，造成惡劣影響。

而對於大陸發布通緝，八炯今天下午1點在Threads發文表示，自己一睡醒收到一堆人的訊息，「原來我也變沈伯洋了，還被掌握到多次去美國勾結參眾議員」。閩南狼上午11點同樣在Threads發文稱，「我靠自己站著，風越大，我越穩，誰也左右不了我」，自己不再屬於任何極端與任何人的控制，只做自己認為對的事，不是誰希望自己做的事，「關心我的人放心，我還在，而且以後的每一步都只會更穩」。

郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》表示，大陸先後立案偵查沈伯洋、懸賞八炯與閩南狼，兩案各有各的特點，其中八炯和閩南狼是「迫害陸配」。他指出，陸配是大陸的國民，內部當然會有意見，但兩人有懸賞是很妙的一點，這說明大陸的蒐證還不完備，所以希望台灣有人能提供資訊。

郭正亮也認為，八炯和閩南狼有懸賞，沈伯洋就要緊張了，因為這代表大陸已蒐集完其相關證據，政治都是細思極恐，越往細節想「就知道妙處在哪裡」。