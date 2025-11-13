大陸官媒《央視》今（13）日報導指稱，福建省泉州市公安局發布懸賞通告，徵集台灣網紅溫子渝（網名八炯）、陳柏源（網名閩南狼）違法犯罪線索。懸賞通告指，凡向公安機關提供有效線索的檢舉人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣（約21萬至109萬元新台幣）獎勵。

通告稱，3月26日，溫子渝、陳柏源被國務院台辦公布為台獨打手、幫凶。調查掌握，該二人長期發佈、傳播抗中保台、倚美謀獨等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑大陸惠台利民政策，欺凌、迫害在台大陸配偶，充當民進黨當局網軍側翼和美國等西方國家反華勢力急先鋒、馬前卒，造成惡劣影響。

公告指出，大陸公安機關表示，希望廣大台胞認清台獨的極端危險性、危害性，以實際行動與台獨分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情節給予5萬至25萬元人民幣（約21萬至109萬元新台幣）獎勵。