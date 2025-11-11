今（11）日是大陸空軍節，不少陸媒爭相報導大陸空軍成立76周年，相關主題微電影《夢遠》也在今發行。只見長達半小時的宣傳片中，名稱為「玄龍08」的飛機與「殲-20」等2架戰機，組成3機編隊，一飛沖天，而一位老先生披著外套、看著形似飛機的影子在天際呼嘯而過，也興奮表示看到了「新傢伙」。

《人民空軍》今日發布近30分鐘的宣傳片《夢遠》，可見一位老先生躺在床上聽到飛機的轟隆聲，便穿起外套出門查看。畫面中有一片陰影呼嘯而過，老先生則興奮表示自己看到了「新傢伙」。

影片劇情也介紹，這架飛機被稱為「玄龍」，是可以與「殲-20」協同作戰的匿蹤無人機。影片中的飛機稱為「玄龍08」，一位飛官指出「威龍一號收到，已與玄龍偕同」，顯示其能與「殲-20」（代號威龍）協同作戰，是一款匿蹤無人機。

另據《北京日報》報導指，這是「玄龍08」首次披露，據人民空軍資料，這款飛機正式名稱為「攻擊-11」。而在影片中，「玄龍08」的大型飛行器從機庫中徐徐亮相，隨後「玄龍08」與「殲-20」等2架戰機，組成3機編隊，一飛沖天，形成了協同作戰之勢。

宣傳片《夢遠》的宣傳詞則寫著，此片是為解放軍空軍成立76週年，特別獻映。