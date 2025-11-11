近日大陸一場荒野求生挑戰賽引發關注，一名來自東北的25歲女孩趙鐵柱，歷時35天獲得季軍，除成功抱走7500元人民幣（約3萬2641元新台幣）獎金外，更成功瘦下14公斤。趙鐵柱也分享，自己來自海濱城市，捕魚對她來說不是難事，海島生存身體因為常吃海鮮，每天補充大量蛋白質，加上大量體力勞動，她也從原先的白皙棉花糖女孩，爆改逆襲成小麥肌辣妹。

據陸媒《極目新聞》10日報導指，近日各類戶外求生挑戰賽湧入網友視野，其中來自遼寧大連的25歲女孩趙鐵柱，在10月1日參加東方荒野海島求生賽，並於11月4日退賽，歷時35天獲得季軍，並也抱走7500元人民幣獎金。超過一個月的海島求生生活，也讓她更成功減重14公斤，變成健康小麥肌、且有肌肉線條的陽光女孩。

趙鐵柱告訴《極目新聞》，自己從小生活在海濱城市，趕海捕魚對她來說不是難事。而海島上食物來源相對豐富，退潮時能撿到海膽、螃蟹、鮑魚等海鮮，每天補充大量蛋白質，她的體重也快速下降。

趙鐵柱也分享自己獵的老鼠、海魚，並煙燻成肉乾。（圖／微博）

除了蛋白質以外，趙鐵柱也說，身體也需要補充一些脂肪，所以她開始抓老鼠來烹飪，「第一次剝皮的時候手還有點抖，但慢慢地就殺麻木了。」她也分享，這是她第一次吃老鼠，沒想到味道還不錯，35天大約吃了50隻老鼠，退賽時還有一些老鼠乾也沒有吃完。除了老鼠外，她也有補食羊蜈蚣等。

不過超過一個月的海島求生，高溫曝曬、蚊蟲叮咬都是難題，島上溫度大約40度，趙鐵柱不但曬傷，還曬脫了兩層皮。她也分享，比賽前期，腳部常被蚊蟲叮咬、引發感染，因天氣炎熱，傷口反覆發炎，歷經10餘天才癒合。長時間的荒野勞動、捕獵，也讓她的手上佈滿傷痕，腳部也長了不少繭，更留下多處傷口與疤痕。

直到11月4日，也就是參賽的第35天，海島上刮起了颱風，雨下得很大，趙鐵柱也分享，當時自己的庇護所一直在漏雨、很潮濕，她也懷念起舒適又柔軟的床鋪，「我的目的也達到了，也沒必要繼續遭罪」。

趙鐵柱後來決定退賽，拿下季軍，「最後的結果我還是非常滿意的，我沒有經驗，想著能生存幾天是幾天，沒想到能堅持35天還能瘦14公斤」。她也說，自己從85公斤瘦到了71公斤，還賺了7500元（人民幣，下同）的獎金，「我都覺得自己超厲害。」

而東方荒野海島求生賽負責人也告訴《極目新聞》，目前第一期比賽仍在進行中，仍有2名男選手堅持參賽。賽事設置方面，冠軍可獲得5萬元（約21萬元新台幣）獎金，選手堅持滿30天可獲得6000元（約2萬6121元新台幣）獎勵，超出30天的部分，每天額外增加300元（約1,306元新台幣）獎勵。