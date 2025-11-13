網紅八炯跟閩南狼13日遭大陸公安發布懸賞公告，要徵集其違法「違法犯罪線索」。

陸委會發言人梁文傑13日在例行記者會上表示，從立委沈伯洋到八炯、閩南狼，這顯然是一系列的動作。目的就是一方面對內激化民族主義熱潮，對台灣則是要擾亂社會民心。

梁文傑指出，所謂的懸賞、網徵線索其實只是做做樣子，因為現在對他們的指控基本上就是搞台獨，這種罪行在中共來看其實是不需要證據的，現在懸賞請大家提供證據，對他們來說是根本不必要的，然後也是製造台灣社會內部的對立跟矛盾。

梁文傑強調，面對這樣的狀況，真正重要的是我們自己有沒有團結，我們自己沒有團結的話，中共的這些手法就很容易得逞。

另外，具大陸官媒背景的社交帳號日月譚天也公佈八炯團隊多名成員的個資，然後強調之所以沒有將這些人列入懸賞通告，是希望給予他們迷途知返、改過自新的機會，體現了大陸依法懲獨針對的是極少數人。外界擔心這種做法會導致台灣民眾不敢發聲。

對此梁文傑表示，對方所公佈的這些資料其實是在網路上都可以查到的公開資料。對方目的就是要把一些跟他們有牽連的人都列進來，譬如說沈伯洋的父親也是。

梁文傑呼籲要對他們的目的有很清楚的認識，最重要的還是不要被他們的這些做法讓自己心中有一個小警總，要堅持我們的自由民主制度。