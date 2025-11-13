鳳凰颱風為花蓮帶來大雨，林業及自然保育署今天清晨出動無人機空拍馬太鞍溪堰塞湖現況，發現溢流口處前300公處，新增1處小堰塞湖，推測是今天凌晨2時53分右岸土石崩塌阻塞流路後，形成新的堰塞湖，目前正在估算可能的蓄水量與溢流時間，呼籲下游光復、萬榮及鳳林鄉鎮的民眾提高警覺。

另外，馬太鞍溪水暴漲，滾滾泥水10日傍晚從左岸無堤防處湧入萬榮鄉，經水利署出動大型機具日夜趕工投放頂塊阻水及進行河道改道工程，已在凌晨3時完工，溪水目前已不再進入社區，不過隨新堰塞湖形成，水利署提醒明利村民勿放鬆警覺。