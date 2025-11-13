面對明利村泥流破口，經濟部水利署表示，今(13)凌晨3時已將馬太鞍溪河道改道並封堵，河水不再進入明利社區。經濟部長龔明鑫說今早有打給水利署長林元鵬慰問，問他連續55小時施工有沒有睡覺，林回他還不能去休息，因為又有新的堰塞湖，說到此龔明鑫不禁哽咽，要大家給予支持。

花蓮縣萬榮鄉明利村遭泥沙沖襲，村長砲轟水利署不願在馬太鞍溪堤防尾端延伸釀禍，水利署表示，對於各方的指正和批評，虛心接受，強調面對極端氣候，始終秉持最大努力全力防汛與搶救，其中力未能及的部份，盼各界能予以理解。

龔明鑫說，光復鄉災情後，水利署盡力搶修，除了把2860公尺的臨時堤防做起來，還挖走203萬噸土方。但是這次水實在太大了，沒有出口就一直會往上，到比較上游的部分，那邊地勢比較高，泥沙就會一直堆積。堆積起來後，水就從堤防還沒有往上作的地方漫溢過去，沿著產業道路，一直到社區裡面。

他欣慰這件事沒有人員傷亡，災害受損的狀況也算可控。接著談到事情一發生，水利署長林元鵬禮拜一中午就去花蓮，想把這個可能溢流的部分堵起來。不斷的在做，從那時候到今天(週四)凌晨三點，總共55個小時，除了有一陣子下很大的雨沒有辦施作以外，24小時都一直在施工。

龔明鑫表示今天早上開院會之前，親自打電話給林署長，謝謝他的辛苦，問說這55個小時有沒有睡覺？林回答說有，雖然不多，但是沒關係。他就希望林趕快去睡一下，可是林說不行，因為又有新的堰塞湖，還是不能睡。說到此龔明鑫有點說不下去，語帶哽咽，希望大家還是要給支持。