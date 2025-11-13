提前2小時！馬太鞍溪新堰塞湖溢流，首波大水已抵達下游。

林業及自然保育署花蓮分署今天空拍發現，馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方今天形成1個新的小型堰塞湖，若水位蓄滿可達100萬噸，原本預估下午4時開始溢流，不過因為壩體不穩，第一波水已在下午1時40分衝抵下游馬太鞍溪，花蓮分署懷疑堰塞湖已提前溢流中。

據林業及自然保育署花蓮分署下午1時發出馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單第29報指出，今天清晨6時透過無人機空拍，發現堰塞湖溢流口下方300 公尺處新增1個小型堰塞湖，研判是凌晨2時53分右岸邊坡土石滑動阻塞河道所致，目前持續蓄水中。

馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方今天形成1個新的小型堰塞湖，原本預估下午4時開始溢流，不過因為壩體不穩疑似提前溢流，第一波水已在下午1時40分衝抵下游馬太鞍溪。（林保署花蓮分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮分署指出，據今天上午7時監測資料，新堰塞湖的水位高程約990公尺，蓄水量32萬噸，粗估每小時入流量約8萬噸，預估滿水位水位高程1000公尺、蓄水面積7.6公頃、蓄水量100萬噸，且下午4時可能蓄滿溢流。

花蓮分署根據經驗估計，假設壩體在1小時潰決，潰口洪峰流量為560cms，大馬堤防河段斷面（明利村）可能抬升0.6公尺，馬太鞍溪橋斷面則抬升約0.8公尺。

據馬太鞍溪現場影像，溪水有陸續增大的趨勢，且水聲相當明顯，花蓮分署長黃群策表示，原本預估新堰塞湖下午4時溢流，由於壩體不穩定，也在光復工作站布設3組人馬觀看水情，下午1時30分發現第一批水下來後，立即通知下游水利署疏濬的工作機具與人員上岸避難，確定下午1時40分第一波大水抵達下游，由於目前山區氣候不穩，無法空拍，懷疑提早溢流。