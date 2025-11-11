受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮大雨不斷，馬太鞍溪水暴漲後夾帶大量泥沙溢流進萬榮鄉明利村，再流至台9線230至231公里處，把北上車道淹成水道。當地民眾直指水自堤防尾端的缺口流進村內，批評水利單位颱風前毫無預防作為。水利署長林元鵬承認確實疏忽沒有掌握，已加派機具投入阻水工作，後續也會築構堤防避免再度釀災。

明利村長林萬成（Masaw．Jiru）表示，堤防尾端破口問題從7月到昨天發生溪水溢流期間，他曾多次通報相關單位會勘，甚至也在中央緊急會議提過，那時總協調官、政委季連成也有交代處理，到現在卻都沒有任何動作。

水利署長林元鵬（右一）今天下午到花蓮萬榮鄉明利村會勘，並向村長林萬成（左）鞠躬致歉。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

他說，昨天再次通報水利署後，下午與水利人員到堤防會勘時有告訴他們尾端缺口很危險，且疏濬道路跟堤防河床平行，當時有要求水利單位把封住缺口防範，他們卻沒有做，反而還說「村長放心，不會有問題」，沒想到之後水就忽然下來，幾乎有一半的水從缺口夾帶泥沙往部落方向流。

林萬成坦言，原本可以阻止、預防的事卻沒有做，目前村內有3戶人家屋裡有泥水流進，所幸大家都已疏散撤離完畢，沒有釀成人員傷亡，只能等颱風過去再清理家園。

林元鵬今天下午到明利村會勘時，先是向林萬成鞠躬道歉，接著說明溪水溢流進村裡的原因，他說，大水溢淹進村裡與疏濬便道無關，主要是因為堰塞湖9月23日溢流後，馬太鞍溪河道淤積嚴重，造成水量不斷往左側流，加上馬太鞍溪便橋上游約2公里處未布設堤防，大水便從堤防尾端的缺口溢出，沿產業道路流至明利村及水稻育苗中心。

他說，原本左側的地勢高，不需布設堤防，僅有高坎與道路作為天然屏障，但隨著河床抬高約5公尺，高度差縮小至僅3、4公尺，「水利署確實疏忽沒有掌握」，目前會努力清淤並在缺口放置大量頂塊跟土砂擋水，不過因現場泥濘嚴重，機具挺進不易，預估最快今天深夜或明天會完成阻水工作，未來也會構築堤防。