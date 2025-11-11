嘉義縣政府發布12日停止上班停止上課。（嘉市府提供／廖素慧嘉縣傳真）

中央氣象署發布鳳凰颱風警報，嘉義縣政府今天晚上8時宣布明天（12日）停止上班、停止上課，嘉義市政府則於晚上9時跟進宣布停止上班、停止上課。

嘉市府表示，根據中央氣象署預報資訊，颱風暴風圈預計12日清晨從高屏地區登陸，嘉義地區列入警戒區，受颱風及外圍環流影響，嘉義地區有強陣風發生機率，鑑於市民生命財產安全，12日停止上班、停止上課，籲請市民做好防颱措施，注意自身安全。