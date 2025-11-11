鳳凰颱風持續逼近，台南市政府11日晚間7點半宣布12日停班停課，才宣布5分鐘，市長黃偉哲臉書已湧入超過4000人按讚、近400則留言，充斥一片「讚嘆」聲，有網友狂讚「哲哲第一帥」、「讚嘆偉哲」。

有趣的是，以往宣布颱風停班停課，台南市向來都緊跟在高雄市之後，因此，不少台南市民在等待颱風假訊息時，私下趣稱「台南在等高雄宣布」、「要等邁邁先公布啦！」但今晚黃偉哲臉書公布停班停課消息，居然比高雄市長陳其邁略早一分鐘，有網友因此留言「終於比邁邁快了！」「難得這麼有效率！」