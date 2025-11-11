將軍籍漁船不顧禁令出海。（海巡署提供）

中颱鳳凰來勢洶洶，正於鵝鑾鼻西南方海面上向北北東移動，持續迫近台灣南方近海，台南市政府昨（10）日下午5時許公告漁船禁制令，一艘將軍籍漁船為回收外海的漁具，執意出港，遭海巡人員攔下開單，恐面臨5萬至25萬罰鍰。

台南市政府於昨下午5時30分公告禁制令，漁船只進不出，可該艘將軍籍漁船仍於下午6時35分向安檢所申報出港，原因是郭姓船長想前往外海回收漁具，海巡安檢所獲報後，立即親自向船長宣導市府禁制令內容，並明確告知颱風期間海象惡劣，若執意出港將觸犯《災害防救法》之規定。

豈料雙方溝通僅13分鐘，該名船長仍不顧海巡人員勸告，於晚間6時48分逕自出港。安檢所人員見勸阻無效，只能當場蒐證並依法開立舉發單。

第11岸巡隊呼籲，政府發布禁制令旨在維護漁民生命財產安全，面對惡劣海象，漁民不應鋌而走險。海巡單位在颱風期間將嚴格執法，對違規行為依法究辦，確保港區安全。