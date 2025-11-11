鳳凰颱風來勢洶洶，台南市政府於10日下午5時30分公告禁制令，安平港漁船只進不出，但當天傍晚6時多，仍有一艘將軍籍漁船為了出海收漁具執意出港，海巡署南部分署第一一岸巡隊安平商港安檢所發現後，立即開立舉發單，將函送台南市政府依《災害防救法》裁罰5萬元以上至25萬元以下罰鍰，成為此次颱風期間首起違反禁制令案件。
安平商港安檢所表示，昨天下午6時35分受理一艘將軍籍CT3漁船出港申報，65歲顏姓船長表示將前往外海回收漁具，經安檢所所長郭育辰向楊男宣導禁制令內容及相關法令，並明確告知若出港將觸犯《災害防救法》的規定，但該船仍於下午6時48分執意出港，安檢人員立即依法開立舉發單，後續將函送台南市政府裁罰。
第一一岸巡隊呼籲，颱風期間海象惡劣，政府發布禁制令旨在維護漁民及船舶安全，海巡單位將持續加強港區巡查及勸導，對違規出港行為依法嚴辦，確保港區及海上作業安全，共同防杜災害發生。
