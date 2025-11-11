鳳凰颱風襲台，新北市長侯友宜11日上午主持新北市災害應變中心工作會報，針對颱風假，新北市僅瑞芳、坪林等7個行政區停班停課，北北基桃未同步，侯友宜指出，一切按照科學依據做停班停課決定，已做好應變作為，並會全力守護易致災點。

侯友宜說，每次颱風來襲時，北北基桃四縣市會共同聯繫，對決策做出共同的判斷，這一次也不例外。根據氣象署、新北市氣候團隊，按照科學的依據做出判斷，新北市山區瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、石碇、坪林及烏來7區達到豪雨的等級可以停班停課，因此市府做出停班停課的決定。

至於鳳凰颱風北北基桃沒有同步的關係，桃園全市停班停課，部分民眾住桃園，但要至新北市上班，引發民眾抱怨。侯友宜說，其實10日有考量到這點，所以都做好應變準備，特別給在桃園沒有辦法到新北市來上班，尤其是學校的教師，不要因為住桃園的老師沒辦法來校上課，而受到影響。