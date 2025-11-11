輕颱鳳凰持續靠近台灣，未來轉往東北方向前進，過程雖然會逐漸減弱，但對台灣的威脅仍不容小覷。氣象署資深預報員朱美霖表示，最新預測路徑顯示，鳳凰明天（12日）傍晚至晚間會在高屏地區登陸，周四（13日）清晨就會從台東出海，而受到台灣地形影響，鳳凰在出海前就會快速減弱為熱帶性低氣壓，若真的發生，屆時將直接解除颱風警報。

朱美霖表示，鳳凰颱風未來往東北方向靠近台灣，過程中強度持續減弱，但目前近中心仍有28公尺每秒，7級風暴風半徑也沒縮小，對台灣威脅不容小覷，陸上警戒區域暫時沒變，依然為台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及恆春半島。

朱美霖指出，最新路徑潛勢圖顯示，鳳凰明天傍晚至晚間就會移動到非常接近西南沿海的位置，目前顯示會在高屏地區登陸，周四清晨於台東出海，後續台灣周邊轉為偏北風環境，基隆北海岸、北部地區仍有降雨，其他地區則會趨緩。

朱美霖提到，鳳凰颱風登陸後，結構受到台灣地形影響，預計出海前就會快速減弱為熱帶性低氣壓，若真的發生，屆時將直接解除颱風警報。

朱美霖說，經查詢1958年至2024年歷史資料，11、12月登陸的颱風僅2個，分別為1967年「吉達」颱風於11月18日登陸，2004年「南瑪都」颱風在12月登陸，因此若鳳凰颱風登陸，屬於非常少見的案例。